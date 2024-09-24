«Сидим и плачем»: под Волгоградом УК через суд в 2 раза подняла тарифы на содержание жилья





Жители Ерзовки Городищенского района Волгоградской области впали в ступор, увидев объявления на подъездных дверях, извещающих граждан о повышении почти в 2 раза платы за содержание жилья. Как рассказала V102.RU жительница дома №7 4-ого квартала Наталья, ООО «УК ЖКХ Ерзовское» уведомило ее и соседей о том, что с 13 сентября тарифы на содержание и обслуживание жилья увеличены до 26,99 рублей за квадратный метр. Жители Ерзовки Городищенского района Волгоградской области впали в ступор, увидев объявления на подъездных дверях, извещающих граждан о повышении почти в 2 раза платы за содержание жилья. Как рассказала V102.RU жительница дома №7 4-ого квартала Наталья, ООО «УК ЖКХ Ерзовское» уведомило ее и соседей о том, что с 13 сентября тарифы на содержание и обслуживание жилья увеличены до 26,99 рублей за квадратный метр.

- Расценки взвинтили в 2 раза! Раньше плата была 14,56 рубля за квадрат. Такое резкое повышение за один раз! Мы тут сидим с соседями и плачем. Я вообще не знаю, как жить дальше. Раньше за содержание жилья я платила 960 рублей. Теперь, получается, будет выходить почти 2 тысячи. А у меня пенсия 12 тысяч, муж от ковида умер. Мне что, ни есть теперь, ни лечиться, только за коммуналку все отдавать? Разве так можно издеваться над людьми? – негодует пенсионерка. – негодует пенсионерка.

По словам женщины, за что теперь надо платить в два раза больше, она не понимает. По ее мнению, которое по ее словам, разделяет и ее соседи, управляющая компания плохо делает свою работу по обслуживанию домов и уборке прилегающей территории. По словам женщины, за что теперь надо платить в два раза больше, она не понимает. По ее мнению, которое по ее словам, разделяет и ее соседи, управляющая компания плохо делает свою работу по обслуживанию домов и уборке прилегающей территории.

- Дворника у нас не достучишься, целый месяц может во дворах не появляться. Квартиры периодически затапливает, электропроводка еле дышит. Раньше управляющая компания нас заставляла обходить квартиры соседей и снимать показания электросчетчиков. Я один раз щиток открыла, а меня чуть током не убило – оттуда искры прямо полетели! Спиленные ветки месяцами лежат во дворах, никто их не убирает. А в одном доме люди уже сколько живут без подъездной двери. В нашем подъезде тоже ее не было, пришлось нам всем сбрасываться, в 18 тысяч обошлась установка домофона. Люди последнее отдавали, потому что в УК отказывались ставить хоть какую-то дверь. А в соседней трехэтажке они умудрились закрыть чердак какой-то деревяшкой. Когда весной бушевал ураган, эта деревяшка, естественно, слетела. Хорошо, никого не убила, но машину повредила. И теперь за такое безобразное обслуживание с нас будут еще больше денег брать? – возмущается Наталья. – возмущается Наталья.

В ООО «УК ЖКХ Ерзовское», в свою очередь, утверждают, что были вынуждены так резко поднять тарифы. В ООО «УК ЖКХ Ерзовское», в свою очередь, утверждают, что были вынуждены так резко поднять тарифы.

- Расценки не менялись 10 лет, - пояснили в управляющей компании. – Мы пытались объяснить людям, что за это время подорожали материалы, вырос МРОТ. Кроме того, сейчас мы должны, согласно внесенным изменениям в законодательство, проводить работы по проверке вентиляционных каналов. Стоимость только этих работ выросла в 10 раз! Но убедить жителей в необходимости повышения тарифов на содержание жилья было просто невозможно. Да и собрания жильцов провести крайне сложно, так как не все собственники проживают в своих квартирах, многие на заработках.

Тогда в управляющей компании заказали экспертизу экономически обоснованных тарифов и обратились в администрацию Ерзовского городского поселения с предложением их утвердить. После отказа чиновников коммунальщики направили в арбитражный суд Волгоградской области исковое заявление об обязании чиновников утвердить новые расценки на содержание и обслуживание жилья. Тогда в управляющей компании заказали экспертизу экономически обоснованных тарифов и обратились в администрацию Ерзовского городского поселения с предложением их утвердить. После отказа чиновников коммунальщики направили в арбитражный суд Волгоградской области исковое заявление об обязании чиновников утвердить новые расценки на содержание и обслуживание жилья.

1 августа, согласно картотеке арбитражного суда, суд удовлетворил иск управляющей компании. 1 августа, согласно картотеке арбитражного суда, суд удовлетворил иск управляющей компании.

- Мы и недовольство людей понимаем, но и нас поймите! – взывают в УК. – Даже по старым тарифам собираемость квартплаты не превышала в лучшем случае 70-75%. У нас просто не хватало порой средств на какие-то работы. Теперь, надеемся, ситуация улучшится, и мы сможем более эффективно обслуживать жилищный фонд. взывают в УК.

Между тем, о повышении тарифов на содержание жилья сообщают и другие жители региона. Например, в Волжском управляющие компании сразу закладывают в договоры, заключаемые с собственниками, пункт о росте расценок на уровень инфляции и практически ежегодно увеличивают квартплату. В некоторых муниципалитетах решение о повышении тарифов на содержание жилья принимают сами власти, не дожидаясь судебных разбирательств с управляющими компаниями. Между тем, о повышении тарифов на содержание жилья сообщают и другие жители региона. Например, в Волжском управляющие компании сразу закладывают в договоры, заключаемые с собственниками, пункт о росте расценок на уровень инфляции и практически ежегодно увеличивают квартплату. В некоторых муниципалитетах решение о повышении тарифов на содержание жилья принимают сами власти, не дожидаясь судебных разбирательств с управляющими компаниями.

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU