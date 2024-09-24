Общество

Будь готов! Всегда готов? В Волгоградской области УК подготовили к зиме 9,4 тыс. МКД

Общество 24.09.2024 10:39
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24.09.2024 10:39


В Волгоградской области специалисты Госжилнадзора рассказали о подготовке многоквартирного жилого фонда к зиме. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2024 году в нормативный срок паспорта готовности получили 9,4 тыс. из 10 тыс. МКД, подключённых к централизованным сетям теплоснабжения.

- Согласно представленной администрациями муниципальных образований информации на 15.09.2024, акты готовности к отопительному периоду выданы на 9 402 из 10 076 МКД с централизованным отоплением, что составляет 93%. В настоящее время ведется сбор данных о количестве паспортов готовности, подписанных комиссиями муниципальных образований по результатам проверок готовности объектов к отопительному периоду, — рассказали журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, инспекторы отметили, что работа по подготовке домов к зиме находится у ГЖИ на контроле. В отношении управляющих организаций объявлено 426 предостережений о недопустимости срыва подготовки к отопительному сезону.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области дал поручение обеспечить к 15 сентября получение всеми многоквартирными домами паспортов готовности. Документ должен удостоверять, что обслуживающая компания действительно произвела работы по подготовке дома к зиме. Однако, даже если жилой объект так и не получит паспорт, жильцы не останутся без отопления – ресурс всё равно будет подан в срок.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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