Скульптуру стремящихся к цели горожан установили в Волгограде

Работы по установке необычной 6-метровой скульптурной композиции под названием «Вперед и вверх» в горсаду Волгограда находятся в финальной стадии. Как сообщает V102.RU, вокруг этого объекта уже выполнено благоустройство. Сама скульптура, а точнее ее нижняя часть, еще дорабатывается и пока скрыта от глаз ограждением.

Между тем основные фигуры скульптуры установлены на своих местах и их можно хорошо разглядеть. Это девушка и двое молодых людей, которые покоряют вершины. Один альпинист уже достиг цели и наверху в победной позе ждет своих товарищей, которые еще принимают усилия, чтобы подняться.





Напомним, что год назад администрация Волгограда анонсировала установку этой скульптурной композиции в городском саду. Высота каждой фигуры - 2 метра. На каменных скалах также обещали цитаты из произведений Юрия Визбора и Владимира Высоцкого. Автор проекта скульптуры волгоградский художник-монументалист, член Союза художников РФ Евгений Павлюченко.

- Скульптура в виде скалы и трех альпинистов символизируют нелегкий путь людей, стремящихся к достижению своих целей и волгоградцев, которым небезразлична судьба своего города и региона, - так поясняли идею композиции в мэрии.





Тогда отмечалось, что скульптуру устанавливают предприниматели и общественники, которые и выступили авторами этой идеи. После того, как объект будет готов, его на безвозмездной основе передадут на баланс муниципалитета.

Фото V102.RU