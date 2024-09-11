Общество

Многодетную семью из Волгоградской области предупредили о выселении из проданного банком дома

Общество 11.09.2024 06:32
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11.09.2024 06:32


В Михайловке Волгоградской области готовятся выселить из дома многодетную семью Лужниных. Как сообщили V102.RU в УФСПП по Волгоградской области, накануне, 9 сентября, маме троих детей направили извещение об освобождении жилого помещения и назначении исполнительных действий по принудительному исполнению судебного акта в присутствии сотрудников правоохранительных органов, органов опеки и понятых.

В ведомстве подчеркнули, что дважды судебный пристав-исполнитель по собственной инициативе выносил постановления об отложении исполнительного производства в связи с подачей должником кассационной жалобы на решение суда о выселении. При этом, отметили в УФСПП,  должнику была дана возможность  и время без участия сотрудников органа принудительного исполнения освободить занимаемое жилое помещение и подобрать для проживания иное. 

Однако должник этой возможностью не воспользовался. Кассационная жалоба должника на решение суда осталась без удовлетворения. Иных законных оснований для отложения исполнительного производства не имеется, – отметили в службе судебных приставов.

Напомним, ранее V102.RU сообщало о том, что Ольга Лужнина и ее трое детей лишились дома, который они приобрели в ипотеку. Банк после просрочки нескольких платежей выставил дом на торги и его приобрели новые владельцы. Женщина в то же время уверяла, что банкиры ее обманули, пообещав, что не будут подавать на нее иск о расторжении договора ипотеки, если она внесет один крупный платеж. Однако после оплаты 136 тысяч рублей иск в суд был все же подан, в итоге договор ипотеки был расторгнут.

Ольга Лужнина несколько лет пыталась добиться отмены решения суда, по которому она лишилась дома, однако и кассационная инстанция отказала многодетной маме в оспаривании первоначального решения суда. Женщина весной этого года обращалась в администрацию Президента России, ее обращение перенаправили в регион. После этого ей предложили психологическую помощь для детей и бесплатного юриста.

Также Ольга Лужнина пыталась оспорить действия судебных приставов из-за того, что она считает поддельными подписи ее и ее мужа на описи арестованного имущества, по которой была произведена оценка недвижимости. Цена дома, утверждает Ольга, оказалась в итоге заниженной. Женщина обращалась с соответствующим заявлением в СК РФ, после чего ей было предложено составить такое обращение в региональном управлении. 12 августа, по словам многодетной мамы, такое заявление она написала. 

Ольга призналась, что не намерена опускать руки и будет бороться за себя и своих детей до конца и пойдет и в Верховный суд.

– Когда я ездила в администрацию Президента в Москву, увидела немало таких, как я, – рассказала женщина. – Семьи с шестью, восемью детьми оказывались в такой же ситуации.  Почему нам никто не помогает? Банк меня обманул, суд меня выселил, власти отмалчиваются. А как же многодетные семьи, о внимании к которым так много говорят? После того, как стало известно о моей проблеме, в администрации Михайловки нашу семью передвинули в жилищной очереди с 718 места на 145. Но ведь понятно, что моей жизни не хватит, чтобы дождаться жилья от государства. Банк после выхода статьи простил мне долг в 310 тысяч рублей, которые якобы я им осталась должна после продажи квартиры. А недавно вот опять прислал требование заплатить эти деньги. Решили, мало, надо еще денег им.

Ольга Лужнина также подала иск в суд об отсрочке исполнения решения суда, по которому она лишилась дома. Однако заседание пройдет только 1 октября.

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