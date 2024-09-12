Реконструкция северного въезда в Волгоград завершится до 1 мая

Реконструкция улицы Латошинской в Тракторозаводском районе Волгограда, которая расположена на выезде из города в северном направлении, будет завершена до 1 мая 2025 года. Как сообщает V102.RU, такую задачу сегодня, 12 сентября, поставил губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки по городским объектам.

По его словам, после реконструкции ул. Героев Тулы до четырех полос расширят и улицу Латошинскую.

- Если брать интенсивность движения, загруженность, износ — эта дорога является худшей в Волгограде. Здесь огромный дачный массив, идут большегрузные машины — из Саратова, Энгельса, часть из Астрахани и объездной Волжского. Давайте в рамках сегодняшней поездки определимся: до 1 мая следующего года мы должны полностью запустить этот участок. Введение современной четырехполосной дороги даст хорошую возможность для развития всей территории, - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что на улице Латошинской помимо ремонта основного асфальтового полотна и расширения дороги с двух до четырех полос предусмотрено переустройство сетей, электроснабжения, водоснабжения, сетей связи и газоснабжения. Протяженность реконструируемого участка составляет более 2,5 км. Техническим заданием предусмотрено обустройство тротуаров, установка остановок и благоустройство прилегающей территории.

Начальная стоимость первого этапа работ на этом дорожном объекте была определена в сумме 415,6 млн рублей. По контракту срок окончания работ указан до 1 июня 2025 года.

Фото: администрация Волгоградской области