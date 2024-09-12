Общество

Реконструкция северного въезда в Волгоград завершится до 1 мая

Общество 12.09.2024 09:57
0
12.09.2024 09:57


Реконструкция улицы Латошинской в Тракторозаводском районе Волгограда, которая расположена на выезде из города в северном направлении, будет завершена до 1 мая 2025 года. Как сообщает V102.RU, такую задачу сегодня, 12 сентября, поставил губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки по городским объектам.

По его словам, после реконструкции ул. Героев Тулы до четырех полос расширят и улицу Латошинскую.

- Если брать интенсивность движения, загруженность, износ — эта дорога является худшей в Волгограде. Здесь огромный дачный массив, идут большегрузные машины — из Саратова, Энгельса, часть из Астрахани и объездной Волжского. Давайте в рамках сегодняшней поездки определимся: до 1 мая следующего года мы должны полностью запустить этот участок. Введение современной четырехполосной дороги даст хорошую возможность для развития всей территории, - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что на улице Латошинской помимо ремонта основного асфальтового полотна и расширения дороги с двух до четырех полос предусмотрено переустройство сетей, электроснабжения, водоснабжения, сетей связи и газоснабжения. Протяженность реконструируемого участка составляет более 2,5 км. Техническим заданием предусмотрено обустройство тротуаров, установка остановок и благоустройство прилегающей территории.

Начальная стоимость первого этапа работ на этом дорожном объекте была определена в сумме 415,6 млн рублей. По контракту срок окончания работ указан до 1 июня 2025 года.

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.09.2024 11:46
Общество 12.09.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 09:58
Общество 12.09.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 09:32
Общество 12.09.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 06:20
Общество 12.09.2024 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 19:52
Общество 11.09.2024 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 19:19
Общество 11.09.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 18:34
Общество 11.09.2024 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 18:25
Общество 11.09.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 17:05
Общество 11.09.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 14:49
Общество 11.09.2024 14:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 14:38
Общество 11.09.2024 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 13:23
Общество 11.09.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 11:25
Общество 11.09.2024 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 11:20
Общество 11.09.2024 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 09:24
Общество 11.09.2024 09:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:46
Волгоградский бизнесмен Малашкин подарил дочке место кровавых разборок «Гелидор»Смотреть фотографии
11:35
В Волгограде суд лишил жительницу дома крыши над головойСмотреть фотографии
11:22
Ты что тут забыл? Школьник ради хайпа избил волгоградца на камеру после просьбы закуритьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
ФСБ задержала поставщика крупной партии наркотиков в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:03
Под Волгоградом до конца года сдадут путепровод у поселка Водстрой и участок 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
10:06
Момент ДТП с перевертышем у речпорта в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
В Камышине простятся с погибшим в СВО Антоном ПроскуряковымСмотреть фотографии
09:57
Реконструкция северного въезда в Волгоград завершится до 1 маяСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцам пообещали последние теплые выходные перед похолоданиемСмотреть фотографии
09:18
«Исправляем ошибки предшественников»: в Волгограде Андрей Бочаров высказался о развитии посёлка ГЭССмотреть фотографии
09:18
Цены на масло и молоко пошли вверх в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:49
Вновь не дошли руки? В Волгограде ночью сгорела расселённая двухэтажкаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Перед игрой «Динамо-Синары» с «Ладой» в Волгограде накормят болельщиковСмотреть фотографии
08:02
АИ-98 подорожал за неделю на полрубля в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:40
Стали известны подробности ночного пожара в частном секторе ВолгоградаСмотреть фотографии
07:39
Истязавший сына многодетный волгоградец заявил об убытии на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
06:20
Приватизация добралась до английского скакуна под ВолгоградомСмотреть фотографии
01:04
В Краснооктябрьском районе Волгограда тушат крупный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
Пешеходам вход воспрещён: в Волгограде началась реконструкция тротуара на ул. КраснознаменскойСмотреть фотографии
20:53
Байкер пострадал в ДТП с Hyundai в городе ВолжскомСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом мужчина расшибся при падении с крана на стройкеСмотреть фотографии
19:52
Время новых героев: участники СВО помогут воспитать из школьников патриотовСмотреть фотографии
19:19
Волгоградцев ожидает 6-балльная магнитная буря 13 сентябряСмотреть фотографии
18:34
Всероссийская ярмарка развернется на три дня в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:25
Полиция установила личность подростков, избивших сверстника из-за длинных волосСмотреть фотографии
17:59
«С 1996 года ничего подобного не было»: в Волгограде эксперты оценили итоги выборовСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде возложением цветов отметили 147-летие Феликса ДзержинскогоСмотреть фотографии
15:58
В Волгоградской области экс-боец «Вагнера» получил 8 лет за убийство подругиСмотреть фотографии
15:51
В Волгоградской области конюшня загорелась из-за искры при сварочных работахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Миллион рублей сэкономят на зачистке свалок на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
 