Волгоградцам пообещали последние теплые выходные перед похолоданием

В Волгоградской области предстоящие выходные порадуют солнечной погодой без осадков. Местами температура составит до +30 градусов. Однако уже со следующей недели синоптики прогнозируют резкое

— Завтра, 13 сентября, по региону в ночные часы +13...+18º, в отдельных районах температурные значения опустятся до +6...+11º, днем +23...+28º, а местами воздух прогреется до +30º. Порывы ветра восточного направления составят 15-18 м/с, — сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр. — 14 сентября по области осадки маловероятны. Ветер юго-восточный местами с порывами до 12-14 м/с. Ночью за окном +13...+18º, в отдельных районах столбики термометров покажут всего +6...+11º, после обеда +23...+28º, местами до +30º.

В Волгограде в ближайшие двое суток установится облачная с прояснениями погода.

— 13 сентября по городу без существенных осадков. Ветер восточного направления со скоростью 8-13 м/с. В ночной период +14...+16º, днем +26...+28º, — добавили в региональном ЦГМС. — 14 сентября в городе на Волге также без осадков, ветер восточный 8-13 м/с. Ночью +14...+16º, днем +26...+28º.

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с новой недели ожидается солнечная, но прохладная погода. Самым холодным окажется будущий четверг. В эти сутки дневная температура не поднимется выше +20 градусов. Ночные температуры в среднем будут держаться на отметке в +9...+12 градусов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»