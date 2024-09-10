Грозы с сильным ветром обрушатся на Волгоградскую область

Общество 10.09.2024 16:16
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10.09.2024 16:16
Экстренное предупреждение об ухудшении погоды получили муниципалитеты Волгоградской области от синоптиков.
По сообщению ФГБУ «Волгоградский ЦГМС», до конца суток 10 сентября и в ночь на 11 сентября в отдельных муниципальных районах региона ожидаются грозы, кратковременные дожди, усиление восточного ветра до 20 м/с.Напомним, ранее V102.RU передавало со ссылкой на прогноз ЦГМС, что в Волгоградской области 10 и 11 сентября пройдут небольшие дожди. Однако сегодня эту информацию синоптики скорректировали.
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