Грозы с сильным ветром обрушатся на Волгоградскую область





Экстренное предупреждение об ухудшении погоды получили муниципалитеты Волгоградской области от синоптиков. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды получили муниципалитеты Волгоградской области от синоптиков.





По сообщению ФГБУ «Волгоградский ЦГМС», до конца суток 10 сентября и в ночь на 11 сентября в отдельных муниципальных районах региона ожидаются грозы, кратковременные дожди, усиление восточного ветра до 20 м/с.

Напомним, ранее V102.RU передавало со ссылкой на прогноз ЦГМС, что в Волгоградской области 10 и 11 сентября пройдут небольшие дожди. Однако сегодня эту информацию синоптики скорректировали.