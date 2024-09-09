Общество

Автосалон в Волгограде остался в убытке из-за трюка с хитрой скидкой

Общество 09.09.2024 18:02
0
09.09.2024 18:02


Дзержинский районный суд Волгограда отказал автосалону в исковых требованиях о взыскании денег с покупателя, который приобрел машину с навязанной допуслугой в обмен на скидку. Как сообщили V102.RU в районном суде, 4 января покупатель приобрел китайский внедорожник Changan за 2,5 миллиона рублей в ООО «Квант».

Согласно материалам дела, с мужчиной было заключено допсоглашение, в котором указано, что такая цена вышла с учетом скидки. А она в свою очередь предоставляется при условии, если покупатель заключит с партнерами продавца кредитный договор, договор КАСКО, договор страхования с «Ренессанс Страхование».

В допсоглашении было прописано, что если покупатель решит досрочно погасить кредит, то он обязан возвратить продавцу деньги, полученные в качестве скидки. Причем, сделать это он должен в течение 10 дней с момента расторжения договора.

Покупатель пошел на такие условия и заключил договоры страхования, уплатив страховую премию в сумме 135 050 рублей. Однако уже 12 января мужчина в одностороннем порядке отказался от договора, уведомив страховую компанию. Ему вернули страховую премию в полном объеме, но после этого на покупателя подал иск автосалон. 

- Решением Дзержинского районного суда Волгограда в удовлетворении исковых требований ООО «Квант» было отказано в связи с тем, что компания-продавец злоупотребила своим положением и создала видимость свободного выбора между вариантом приобретения товара со скидкой, но на обременительных условиях по цене, превышающей рыночную, - сообщили в районном суде.

В законную силу это решение еще не вступило и может быть обжаловано.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.09.2024 19:13
Общество 09.09.2024 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 18:07
Общество 09.09.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 16:55
Общество 09.09.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 16:08
Общество 09.09.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 15:43
Общество 09.09.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 15:18
Общество 09.09.2024 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 14:48
Общество 09.09.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 12:08
Общество 09.09.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 11:25
Общество 09.09.2024 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2024 07:29
Общество 09.09.2024 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 21:59
Общество 08.09.2024 21:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 20:45
Общество 08.09.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 19:12
Общество 08.09.2024 19:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 17:57
Общество 08.09.2024 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.09.2024 17:45
Общество 08.09.2024 17:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:08
Рыбак нашел тело пропавшего пенсионера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:37
В Волжском компания пешеходов сломала светофорСмотреть фотографии
19:13
Убили и выбросили во дворе: в Волгограде трагедией обернулась история с запертыми в квартире кошкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Полиция задержала волгоградца, избившего грифами в спортзале атлетаСмотреть фотографии
18:26
Бастрыкин просит дать согласие на возбуждение дела против волгоградской экс-судьиСмотреть фотографии
18:07
После публикации «Высоты 102» на улице Игарской в Волгограде дали водуСмотреть фотографии
18:02
Автосалон в Волгограде остался в убытке из-за трюка с хитрой скидкойСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде объявили фотоохоту на эконарушителейСмотреть фотографии
17:47
Татьяна Воронцова возглавила федерацию фехтования Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
Подросток получил тяжелые травмы при обрушении гаража в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области с 10 сентября зарядят дождиСмотреть фотографии
16:27
Водонагреватель «спалил» дом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Чемпион мира по дзюдо проведет автограф-сессию в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
В Камышине прощаются с погибшим на СВО Николаем СунцовымСмотреть фотографии
15:53
Банк Уралсиб учитывает покупки по СБП для начисления дохода по картамСмотреть фотографии
15:43
Предприятие в Волгограде произвело 913 кг сыра из воздухаСмотреть фотографии
15:18
Скульптуру стремящихся к цели горожан установили в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
Определился соперник «Ротора» в Кубке РоссииСмотреть фотографии
14:48
Как самим себе: Росстат заявил о высоком доверии волгоградцев данным ВолгоградстатаСмотреть фотографии
14:21
Режим работы ГЭС оставили прежним из-за дождей, которых не было в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:14
Водитель пикапа не смог оправдаться за страшную смерть супругов под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:38
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по рынку трудаСмотреть фотографии
13:36
«Я тут главный!»: избитый грифами в спортзале My Gym атлет попал в больницу ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградские пользователи смартфонов увлеклись черно-белой фотосъёмкойСмотреть фотографии
13:06
Прожиточный минимум для всех жителей Волгоградской области вырастет в 2025 годуСмотреть фотографии
12:58
Минздрав разрешил ВолгГМУ испытание нового препарата для диабетиковСмотреть фотографии
12:30
Победивший на выборах Андрей Бочаров сказал «спасибо» волгоградцамСмотреть фотографии
12:20
Избирком озвучил итоговые данные по одномандатным округам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде выписали из больниц выживших при захвате сотрудников ИК-19Смотреть фотографии
12:08
В Волгограде осудят родителей, тушивших окурки о тело 5-летнего ребёнкаСмотреть фотографии
 