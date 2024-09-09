Автосалон в Волгограде остался в убытке из-за трюка с хитрой скидкой

Дзержинский районный суд Волгограда отказал автосалону в исковых требованиях о взыскании денег с покупателя, который приобрел машину с навязанной допуслугой в обмен на скидку. Как сообщили V102.RU в районном суде, 4 января покупатель приобрел китайский внедорожник Changan за 2,5 миллиона рублей в ООО «Квант».

Согласно материалам дела, с мужчиной было заключено допсоглашение, в котором указано, что такая цена вышла с учетом скидки. А она в свою очередь предоставляется при условии, если покупатель заключит с партнерами продавца кредитный договор, договор КАСКО, договор страхования с «Ренессанс Страхование».

В допсоглашении было прописано, что если покупатель решит досрочно погасить кредит, то он обязан возвратить продавцу деньги, полученные в качестве скидки. Причем, сделать это он должен в течение 10 дней с момента расторжения договора.

Покупатель пошел на такие условия и заключил договоры страхования, уплатив страховую премию в сумме 135 050 рублей. Однако уже 12 января мужчина в одностороннем порядке отказался от договора, уведомив страховую компанию. Ему вернули страховую премию в полном объеме, но после этого на покупателя подал иск автосалон.

- Решением Дзержинского районного суда Волгограда в удовлетворении исковых требований ООО «Квант» было отказано в связи с тем, что компания-продавец злоупотребила своим положением и создала видимость свободного выбора между вариантом приобретения товара со скидкой, но на обременительных условиях по цене, превышающей рыночную, - сообщили в районном суде.

В законную силу это решение еще не вступило и может быть обжаловано.