Назван район Волгоградской области с самым лучшим результатом для Андрея Бочарова

Общество 09.09.2024 11:25
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09.09.2024 11:25
Больше всего голосов избирателей по итогам прошедших выборов губернатора получил действующий глава региона Андрей Бочаров на избирательных участках в Жирновском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на предварительные данные, опубликованные облизбиркомом, в этом муниципальном образовании Андрей Бочаров получил 82,96% голосов. Хуже всего проголосовали за губернатора в Суровикинском районе – за Андрея Бочарова отдали голоса 75,84% избирателей, пришедших на участки.
Неплохой результат для Андрея Бочарова показали Руднянский район (82,28%), Новоаннинский – (82,54%), Николаевский – (82,72%) Нехаевский – (82,29%), Алексеевский (82,21%)..
Наоборот, меньше 80% избирателей проголосовали за действующего главу региона в следующих районах: Котовский (76,17%), Дубовский (76,38%), Ленинский (78,7%), Камышинский (78,9%), Среднеахтубинский (78,73%), Октябрьский (79,81%), Кумылженский (79,89%), Даниловский (78,42%), Еланский районы (79,64%), Чернышковский (79,58%).
Среди городских округов Волгоградской области самый лучший результат у Андрея Бочарова в Урюпинске – 82,76%. На втором месте идет Фролово - 82,31%. Меньше всего голосов губернатор получил в Волжском – 77,27%. В Михайловке за Андрея Бочарова проголосовали 78,02% избирателей, а в Камышине – 77,88%.
Среди районов Волгограда больше всего голосов действующий губернатор получил в Дзержинском районе – 81,65%, а меньше всего – в Центральном (78,41%). Поровну распределились голоса за Андрея Бочарова в Красноармейском и Краснооктябрьском районах – 78,49%. В Кировском районе 79,67% избирателей проголосовали за действующего губернатора, а в Тракторозаводском – 79,93%. В Советском районе Волгограда Андрей Бочаров получил 80,92% голосов избирателей.
Напомним, согласно уточненным предварительным итогам голосования, в целом по Волгоградской области действующий губернатор набрал 79,68% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Явка избирателей составила 61,73%.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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