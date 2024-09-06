В Волгоградской области резко похолодает до +2 в ночь на 7 сентября

Общество 06.09.2024 17:18
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06.09.2024 17:18
Резкое снижение температуры ожидается в ночь на 7 сентября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, в некоторых районах температура воздуха опустится до +5 градусов, а при прояснении станет еще холоднее – до +2. При этом днем в области будет тепло – до +27 градусов.
Следующая ночь, 8 сентября, окажется чуть теплее – до +4. В последующие дни ночи станут более комфортными – уже до +9.
В Волгограде, впрочем, ночь на 7 сентября будет не такой прохладной. В областном центре ожидается от +8 до +10 градусов. Днем в городе-герое также будет комфортная температура – до +28.
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