В Волгограде 2-километровая пробка сковала Вторую продольную из-за серии ДТП





В Волгограде 6 сентября днем на улице Рокоссовского и улице Землячки возле Мамаева кургана образовалась пробка протяженностью 2 километра из-за серии дорожно-транспортных происшествий, сообщает V102.RU.

По сообщению волгоградцев, первое ДТП произошло на Второй продольной в правом ряду напротив ТРК «Мармелад». Позднее осложнили ситуацию ДТП на улице Землячки в левом ряду. Затруднения движения также отмечаются на участке дороги при выезде с улицы Кубинской.





Отметим, что под конец дня пятницы в Волгограде отмечаются пятибалльные пробки. Движение затруднено в Ворошиловском, Центральном и Краснооктябрьском районах.

Скриншот: Яндекс Карты

Фото: архив «Высоты 102»