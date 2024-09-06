Общество

В Волгограде 2-километровая пробка сковала Вторую продольную из-за серии ДТП

Общество 06.09.2024 16:57
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06.09.2024 16:57


В Волгограде 6 сентября днем на улице Рокоссовского и улице Землячки возле Мамаева кургана образовалась пробка протяженностью 2 километра из-за серии дорожно-транспортных происшествий, сообщает V102.RU.

По сообщению волгоградцев, первое ДТП произошло на Второй продольной в правом ряду напротив ТРК «Мармелад». Позднее осложнили ситуацию ДТП на улице Землячки в левом ряду. Затруднения движения также отмечаются на участке дороги при выезде с улицы Кубинской. 


Отметим, что под конец дня пятницы в Волгограде отмечаются пятибалльные пробки. Движение затруднено в Ворошиловском, Центральном и Краснооктябрьском районах. 

Скриншот: Яндекс Карты

Фото: архив «Высоты 102»

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