УК «Жемчужина» заплатит 125 тысяч за загаженный подъезд дома в Волгограде

Общество 06.09.2024 15:07
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06.09.2024 15:07
ООО УК «Жемчужина» не удалось обжаловать постановление инспекции государственного жилнадзора Волгоградской области, которая наказала управляющую компанию за нарушение лицензионных требований, выразившееся в неисполнении обязанностей по договору управления двумя домами. Как рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, во время проверки деятельности компании в доме №6 по ул. Колпинская в границах квартиры №10 были выявлены сквозные отверстия, повреждение обрешётки стропильной системы, а также неплотное покрытие конька кровли (сквозные отверстия в асбестоцементных листах).
В доме №7 по ул. Рионская инспекторы обнаружили бросовый и строительный мусор на придомовой территории многоэтажки с торцевой части фасада. Кроме того, были зафиксированы факты ненадлежащего санитарного состояния подъезда указанного дома – грязь, пыль на стенах и плинтусах внутри подъезда, жирные пятна, бытовой и бросовый мусора, а также отходы жизнедеятельности на всех этажах данного подъезда.
После проверки госжилинспекция в феврале 2024 года привлекла ООО УК «Жемчужина» к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тысячи рублей. Управляющая компания обжаловала данное постановление в суде, однако Арбитражный суд Волгоградской области в мае 2024 года отказал в удовлетворении заявленных требований коммунальщиков.
После этого компания направила апелляционную жалобу в Двенадцатый арбитражный суд. В апелляционной инстанции представители УК пытались доказать, что не бездействовали, а предприняли все возможные меры, направленные на содержание и ремонт МКД.
Но вышестоящая инстанция признала решение арбитражного суда Волгоградской области законным.
Суд апелляционной инстанции посчитал обоснованным вывод регионального арбитража об отсутствии доказательств, подтверждающих своевременное принятие обществом всех зависящих от него достаточных и необходимых мер для предотвращения правонарушения, соблюдения требований законодательства либо отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей.
Так, ООО УК «Жемчужина», являясь управляющей организацией, вне зависимости от причины возникновения ненадлежащего состояния общего имущества вверенного ему МКД, обязано предпринять меры по приведению указанного имущества в надлежащее состояние в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами.
Решение вступило в законную силу.
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