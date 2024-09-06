Общество

УК «Жемчужина» заплатит 125 тысяч за загаженный подъезд дома в Волгограде

Общество 06.09.2024 15:07
0
06.09.2024 15:07


ООО УК «Жемчужина» не удалось обжаловать постановление инспекции государственного жилнадзора Волгоградской области, которая наказала управляющую компанию за нарушение лицензионных требований, выразившееся в неисполнении обязанностей по договору управления двумя домами. Как рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, во время проверки деятельности компании в доме №6 по ул. Колпинская в границах квартиры №10 были выявлены сквозные отверстия, повреждение обрешётки стропильной системы, а также неплотное покрытие конька кровли (сквозные отверстия в асбестоцементных листах).
В доме №7 по ул. Рионская инспекторы обнаружили бросовый и строительный мусор на придомовой территории многоэтажки с торцевой части фасада. Кроме того, были зафиксированы факты ненадлежащего санитарного состояния подъезда указанного дома – грязь, пыль на стенах и плинтусах внутри подъезда, жирные пятна, бытовой и бросовый мусора, а также отходы жизнедеятельности на всех этажах данного подъезда. 
После проверки госжилинспекция в феврале 2024 года привлекла ООО УК «Жемчужина» к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тысячи рублей. Управляющая компания обжаловала данное постановление в суде, однако Арбитражный суд Волгоградской области в мае 2024 года отказал в удовлетворении заявленных требований коммунальщиков. 
После этого компания направила апелляционную жалобу в Двенадцатый арбитражный суд. В апелляционной инстанции представители УК пытались доказать, что не бездействовали, а предприняли все возможные  меры, направленные на содержание и ремонт МКД.
Но вышестоящая инстанция признала решение арбитражного суда Волгоградской области законным.
Суд апелляционной инстанции посчитал обоснованным вывод регионального арбитража об отсутствии доказательств, подтверждающих своевременное принятие обществом всех зависящих от него достаточных и необходимых мер для предотвращения правонарушения, соблюдения требований законодательства либо отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей.
Так, ООО УК «Жемчужина», являясь управляющей организацией, вне зависимости от причины возникновения ненадлежащего состояния общего имущества вверенного ему МКД, обязано предпринять меры по приведению указанного имущества в надлежащее состояние в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами.
Решение вступило в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.09.2024 17:18
Общество 06.09.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 17:05
Общество 06.09.2024 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 16:57
Общество 06.09.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 16:53
Общество 06.09.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 16:30
Общество 06.09.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 15:31
Общество 06.09.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 13:53
Общество 06.09.2024 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 12:16 Реклама
Общество 06.09.2024 12:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.09.2024 11:57
Общество 06.09.2024 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 10:21
Общество 06.09.2024 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 10:05
Общество 06.09.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 09:34
Общество 06.09.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 09:30
Общество 06.09.2024 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2024 08:02
Общество 06.09.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2024 21:22
Общество 05.09.2024 21:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:18
В Волгоградской области резко похолодает до +2 в ночь на 7 сентябряСмотреть фотографии
17:05
Путин объявил благодарность волгоградскому спасателюСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде 2-километровая пробка сковала Вторую продольную из-за серии ДТПСмотреть фотографии
16:53
Автору песен и коллективу детсада вручили премии ВолгоградаСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде прозападный Мельниченко попал на штраф и под арестСмотреть фотографии
16:30
Появились первые данные о явке избирателей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:31
Провинившиеся цыгане в Иловле Волгоградской области проголосовали на выборахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
УК «Жемчужина» заплатит 125 тысяч за загаженный подъезд дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
Экс-силовик из Волгограда арестован в Крыму из-за песни с хейтом ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Банк Уралсиб подвел итоги работы программы стажировок «Уралсиб.Ускорение»Смотреть фотографии
13:53
Чебурашка, сенатор и атаман: кто уже проголосовал на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
Расчленитель Галкин не стал обжаловать приговор за зверское убийство подруги под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:01
Контрактнику из Волгограда смягчили приговор за отказ ехать на СВОСмотреть фотографии
12:16
«Красный Октябрь» открыл учебную аудиторию в ВолгГТУСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде попало на видео столкновение двух иномарок на проспекте ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Робот Иванушка провел Андрея Бочарова по обновленному театру куколСмотреть фотографии
11:46
Автобус «ПАЗ» насмерть сбил женщину на переходе в КамышинеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
В Жирновске ищут 79-летнего дедушку с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:04
Главврачи впервые попали в список дефицитных должностей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Названа сумма ущерба от массовой гибели рыбы в пруду СНТ «Металлург» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:24
Экс-директора АО «Волгоградтранспригород» осудят за растрату 420 тысячСмотреть фотографии
10:21
Без чёрной паутины: навесные провода в центре Волгограда спрячут под землюСмотреть фотографии
10:09
«Почему не пойти, правда же?» Первый день голосования в Волгограде в фоторепортаже «Высоты 102»Смотреть фотографии
10:09
«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для видеонаблюдения за ходом голосованияСмотреть фотографии
10:05
До 15 лет тюрьмы грозит волгоградцу, забившему насмерть пожилого отцаСмотреть фотографии
09:58
Бетонный столб рухнул на иномарку в Волжском после ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Останемся без грибов? Волгоградцам запретили посещать леса до конца сентябряСмотреть фотографии
09:30
Суд в Волгограде лишил выплат отца погибшего участника СВОСмотреть фотографии
09:30
В Котово автомобиль протаранил опору: в городе пропал светСмотреть фотографии
09:09
Волгоградские чиновники доложили Дмитрию Патрушеву об огурцах и капустеСмотреть фотографии
 