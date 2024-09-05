Регион, Минпромторг и ЕвроХим подписали допсоглашение к СПИК





ЕвроХим наращивает инвестиции в развитие производственной площадки ЕвроХим-ВолгаКалий в Котельниковском районе Волгоградской области. Сотрудничество компании, Правительства Волгоградской области и Правительства Российской Федерации по реализуемому проекту продолжится как минимум до 2029 года. Об этом говорится в дополнительном соглашении к специальному инвестиционному контракту (СПИК), которое было подписано сторонами во вторник, 3 сентября

В церемонии подписания, состоявшейся на Гремячинском горно-обогатительном комбинате (предприятие ЕвроХим-ВолгаКалия), приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель Совета директоров ЕвроХима Игорь Нечаев.





Гремячинский горно-обогатительный комбинат – один из самых крупных и комплексных проектов компании ЕвроХим за последние годы. Сейчас на нем осуществляется отладка процессов добычи и обогащения. Полномасштабный запуск производства внесёт значительный вклад в обеспечение потребности АПК страны в высококачественных калийных удобрениях и увеличит российский экспорт этой продукции.

В связи с намеченным ростом объемов производства численность персонала планируется довести с 2,8 тыс. до 3,5 тыс. человек к 2025 году.

Напомним, предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий создано в 2006 году для освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства нового производственного комплекса по добыче сильвинитовой руды и выпуску хлористого калия. Это первый в новейшей истории России прецедент разработки калийного месторождения «с нуля».