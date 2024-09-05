Следы «дорожной разметки» увидели волгоградцы в небе

Общество 05.09.2024 13:21
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05.09.2024 13:21
Необычные следы, похожие на «дорожную разметку», увидели жители Волгоградской области на небосклоне сегодня, 5 сентября. Странную картину в небе сняли очевидцы, проживающие в Новоаннинском районе, сообщает V102.RU. Белую линию мог оставить самолет, однако от обычного следа воздушного судна она отличалась тем, что была прерывистой, как разметка на дороге.
При этом сегодня многие жители отмечают сильный гул самолетов.
Ранее необычное явление наблюдали волгоградцы в июле 2024 года. На ночном небе двигалось неизвестное светящееся тело, излучающее волны и ореол. Некоторые предположили, что это мог быть вражеский беспилотник или разведывательный БПЛА. Но, вероятнее всего, на небе остались следы от запуска ракеты.
Между тем, как следует из открытых источников, так называемая пунктирная линия может образовываться от пролетающего самолета в случае, когда в двигатели подается разное количество топлива.
Фото Новоаннинский сегодня t.me
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