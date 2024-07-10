«Было так страшно, что хотелось убежать»: волгоградцев напугал след французской ракеты в небе 10 июля
Общество 10.07.2024 08:37
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10.07.2024 08:37
Жители разных районов Волгоградской области зафиксировали странное природное явление в ночном небе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на фото и видео очевидцев, 10 июля по небосклону двигалось неизвестное светящееся тело, излучающее волны и ореол. Некоторые предположили, что это мог быть вражеский беспилотник или разведывательный БПЛА.
Волгоградец Николай стал одним из очевидцев произошедшего.
- Где-то около 1-30 ч. я был с друзьями во дворе дома в Краснооктябрьском районе. Мы все сразу увидели этот странный светящийся объект. В какой-то момент он стал снижаться и было такое ощущение, что он сейчас спикирует прямо на нас. Стало очень страшно, хотелось убежать. Но потом этот предмет снова поднялся на прежнюю высоту и медленно поплыл в сторону Волжского, - делится горожанин.
Между тем, по сообщению федеральных СМИ, это явление могло стать следствием запуска легкой французской ракеты Ariane 62, которая вывела на орбиту 11 исследовательских кубсатов.
К слову, необычное явление в небе 10 июля наблюдали жители и других регионов России.
Видео читателя V102.RU
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