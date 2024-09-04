В Урюпинске остановили котельную из-за порыва на сети

Происшествия 04.09.2024 17:05
0
04.09.2024 17:05
В Урюпинске Волгоградской области из-за порыва на сети остановлена котельная №1. Такое сообщение, передает V102.RU, опубликовала сегодня, 4 сентября, администрация городского округа. Без горячей воды остались детская поликлиника, гостиница, стоматология, а также многоквартирные дома по ул. Черняховского, 5, Доценко, 4 и по ул. Карбышева, 2,6.
В мэрии столицы российской провинции пока не сообщают, когда будет восстановлено горячее водоснабжение.
В связи с ремонтными работами на водопроводе по устранению утечки завтра, 5 сентября, с 9-00 ч. в городе ограничат движение транспорта по переулку Попова от улицы Коммунистической до Чапаева.
В Волгограде потушили пожар на территории тракторного завода04.09.2024 20:37
Происшествия 04.09.2024 20:37
«Смотри, тракторный горит»: на севере Волгограда тушат сильный пожар на бывшей территории ВгТЗ04.09.2024 19:31
Происшествия 04.09.2024 19:31
В Волгоградской области в доме взорвался газовый баллон04.09.2024 15:56
Происшествия 04.09.2024 15:56
Зачинщики экшена с полицейскими на дороге в Волгограде на допросе потеряли память04.09.2024 12:00
Происшествия 04.09.2024 12:00
В Волгограде пригоревший ужин выгнал жителей дома на улицу04.09.2024 10:52
Происшествия 04.09.2024 10:52
В Волжском на улице мужчину пырнули ножом из-за конфликта04.09.2024 09:01
Происшествия 04.09.2024 09:01
В Волгограде очевидцы засняли последствия столкновения иномарок у ТРК «Мармелад»03.09.2024 18:26
Происшествия 03.09.2024 18:26
В Волгограде из-за ДТП образовалась полуторакилометровая пробка у ТРК «Мармелад»03.09.2024 18:09
Происшествия 03.09.2024 18:09
Выпившую уксус 2-летнюю девочку спасают в Волгоградской области03.09.2024 12:47
Происшествия 03.09.2024 12:47
В Волгоградской области мотоциклист покалечился после встречи с коровой03.09.2024 12:02
Происшествия 03.09.2024 12:02
Волгоградку осудили за сбитого на пешеходном переходе школьника03.09.2024 11:04
Происшествия 03.09.2024 11:04
Под Волгоградом из-за замыкания сгорело кафе «У тети Раи»03.09.2024 11:02
Происшествия 03.09.2024 11:02
В Волгограде ДТП с иномаркой, влетевшей в столб, зафиксировала видеокамера03.09.2024 10:05
Происшествия 03.09.2024 10:05
В хуторе Волгоградской области сгорел дом: видео03.09.2024 09:37
Происшествия 03.09.2024 09:37
В Волгоградской области в ДТП погибла корова03.09.2024 08:34
Происшествия 03.09.2024 08:34