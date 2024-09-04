«Подкармливаем через форточку»: в Волгограде в запертой квартире погибают десятки котят





Жители Советского района Волгограда бьют тревогу из-за десятков кошек, оказавшихся запертыми в одной из комнат в многоквартирном доме по адресу: ул. Калининградская, д. 8. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, пожилую хозяйку животных госпитализировали в больницу, после чего четвероногие оказались предоставлены сами себе без воды, еды и минимального ухода.







- Всё началось ещё 30 августа, в пятницу. Моя дочка увидела под окном одного из домов огромное количество кошек. Когда она подошла и заглянула в окно, то увидела, что в стекло к ней щемятся ещё большее количество маленьких мордочек, - рассказала Елена Абронова.

Судя по всему, некоторым взрослым животным удалось покинуть жилое помещение через открытую в окне форточку. Однако котята так и не смогли самостоятельно выбраться на волю.

- Как нам удалось выяснить у соседей, в этой квартире живёт бабушка. Она ходит по свалкам и собирает всякий хлам, а также тащит к себе животных. Сейчас у неё здесь 20-30 кошек. Недавно пенсионерку госпитализировали в больницу с повреждением шейки бедра. После случившегося в квартиру приезжала её дочь. Часть животных она выпустила на улицу, а часть зачем-то закрыла в комнате. Нам очень жалко этих малюток, поэтому с пятницы каждый день ходим подкармливаем их через форточку, - добавила женщина.

Волгоградцам не удалось никак связаться с дочерью пенсионерки, чтобы та вызволила обречённых на гибель котят, поэтому за помощью они обратились к правоохранителям.

- Участковый принял у нас заявление и пообещал связаться с администрацией и УК, чтобы вскрыть комнату. Вроде бы ситуация должна разрешиться в ближайшие дни, но все мы знаем, как у нас работают управляющие компании и власти – снега зимой не допросишься. Но даже если всё удачно сложится, как быть с животными? Волонтёры пообещали мне помочь с кормом, но что будет, когда мы вызволим кошек? Животных нужно будет куда-то пристроить, - сетует Елена Абронова.

Неравнодушная женщина подчёркивает, что концентрация такого количества кошек в одной квартире – это издевательство как над четвероногими, так и над жильцами МКД.

- Очень хотелось бы всё же не на улицу их в зиму выкидывать, а пристроить в добрые руки. Я уж не знаю, чем бабуля их кормила, но взрослые кошки очень красивые, пушистые. Котята, конечно, измождённые и нуждаются в дополнительном внимании. Но это всё поправимо. Главное, чтобы нам удалось найти людей, готовых помочь пристроить кошек, - подчеркнула волгоградка.

Отметим, желающие поучаствовать в спасении четвероногих могут обратиться в редакцию ИА «Высота 102» по телефону +7(937) 55-66-102.

Фото и видео: Елена Абронова