Две школы-тысячники открылись на западе Волгограда 2 сентября

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 2 сентября, в первый день нового учебного года открылись новые школы-тысячники. Как сообщает ИА «Высота 102», образовательные учреждения приняли детей на улице Кортоева (школа №7) и на улице Шекснинской (школа №45). В обеих побывал сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По информации пресс-службы администрации региона, в новых школах на западе Волгограда в общей сложности укомплектовано 90 классов, 11 из них – первые.

– Поздравляю всех с началом нового учебного года, с Днем знаний! Это хорошее событие для всех нас: сегодня более 475 тысяч детей пошли в образовательные учреждения. Радуемся, что у нас получается; видим задачи, которые еще нужно решать, видим проблемные вопросы. Но делать нужно все очень системно – дальнейшие планы у нас серьезные: сегодня встретимся с педагогами, родительским комитетом, поговорим о вопросах образования и воспитания, новшествах этого года. В каждом ребенке живет талант. Задача наша, родителей, образовательных учреждений — раскрыть этот талант, дать возможность ребенку дальше двигаться по жизни, опираясь на полученный в школе и в семье опыт, – с такими словами выступил губернатор перед детьми и родителями в школе на ул. Кортоева. Напомним, что данное учреждение (1300-я по счету школа в регионе) было официально открыто с участием президента Владимира Путина.





Также Андрей Бочаров отметил, что создание любого нового современного учреждения должно становиться точкой роста для территории.

– Новые дороги, транспорт, пешеходные зоны, парковочные пространства, – район заживет по-другому, – убежден губернатор. – Мы получаем современную территорию, которая будет развиваться дальше», — Андрей Бочаров подчеркнул, что это реальные примеры реализации масштабной программы развития Волгограда — не через год, два или 10, а уже сегодня.





По данным обладмина, на сегодня актуальным остается вопрос строительства безопасного и комфортного пешеходного перехода через Третью Продольную магистраль для обеспечения пешеходной доступности социальных объектов. Соответствующая задача уже поставлена главой области.

Фото: администрация Волгоградской области



