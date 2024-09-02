Волгоград вновь переименуют в Сталинград 3 сентября





Город-герой Волгоград в очередной раз сменит название 3 сентября. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз дорожные указатели на въезде в город поменяют в связи с празднованием в России Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Такое решение годом ранее приняли депутаты Волгоградской городской думы.

Так, в частности, ранее в гордуме Волгограда поясняли, что решение о переименовании города в первых числах сентября принято в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, которыми в перечень дней воинской славы был внесен День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Закон, согласно которому 3 сентября в России теперь отмечается не только окончание Второй мировой войны, но и победа над милитаристской Японией, президент России Владимир Путин подписал в июне 2023 года.

Напомним, последний раз Волгоград менял название 23 августа.