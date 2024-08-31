30-летний волгоградец пострадал в результате происшествия, случившегося накануне, 30 августа, в одной из квартир лома №30 а по ул. 64-ой Армии в Кировском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, около 17-30 ч. в квартире произошло неконтолируемое воспламенение высокой концентрации газо-воздушной смеси.
Хозяин квартиры был госпитализирован в больницу №25 с ожогами ног. По словам пострадавшего, он травил тараканов в своей квартире, при этом закрыв окна и двери. Предварительной причиной воспламенения газа стала негерметичность соединений газовой плиты.
В ГУ МЧС по Волгоградской области факт происшествия подтвердили. Здесь уточнили, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения поступило в 17-50 ч.
- Нарушений конструкций нет, повреждено остекление окон, - добавили в ведомстве.