На автовокзале в Москве пропал участник СВО из Волгоградской области

Все, кому что-либо известно пропавшем, могут сообщить важную для поиска информацию по телефону 112 или 8-800-100-50-15.
Происшествия 31.08.2024 08:52
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31.08.2024 08:52
Все, кому что-либо известно пропавшем, могут сообщить важную для поиска информацию по телефону 112 или 8-800-100-50-15.
Участника СВО из Новоаннинского района Волгоградской области, который пропал в Москве, разыскивают волонтеры межрегионального поисково-спасательного отряда «Дельта». Как рассказали V102.RU поисковики, 49-летний Василий Мелихов исчез 20 августа в районе автовокзала Саларьево. Мужчина должен был отправиться с этого вокзала домой, в Новоаннинский район, на автобусе.Приметы пропавшего - рост 190 см, телосложение худощавое, седые короткие волосы, глаза зеленоватые. Был одет в спортивный костюм черного цвета, черную кепку, темно-коричневые с черным сандалии. С собой имел банковскую карту и удостоверение участника СВО.
Все, кому что-либо известно пропавшем, могут сообщить важную для поиска информацию по телефону 112 или 8-800-100-50-15.
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