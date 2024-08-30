



В Волгограде троллейбусный маршрут №15А продлят на три километра с 1 сентября. По сообщению администрации города, транспорт будет ходить с этого дня до микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе и захватит остановки на ул. Шекснинской и ул. Восточно-Казахстанской.

Продление маршрута, по данным мэрии, связано с открытием новой школы-тысячника на улице Шекснинской.

– Подвижной состав после остановки «Больничный комплекс» продолжит движение по участку, не оборудованному контактной сетью по улицам: ул. Землячки, проезду Дорожников, ул. Шекснинской и ул. Восточно-Казахстанской. В маршрут следования будут добавлены остановочные пункты «ЖК «Бейкер Стрит», «Школа №45» и «Ул. Ессентукская», – пояснили в администрации города.

На маршруте будут работать свыше 20 единиц электротранспорта. Интервал движения в час пик составит 7 минут, а в обычные часы – 12 минут с увеличением интервала в позднее время до 20 минут.