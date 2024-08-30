Коммунальщики восстановили асфальт в трех районах Волгограда





В Волгограде восстановительные работы на сетях синхронизируют с ремонтом дорог. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения», благоустройство территории было проведено силами подрядной организации сразу в трех районах города.

Так, на прошлой неделе в Ворошиловском районе восстановили около 100 квадратных метров дорожного покрытия на улицах Рабоче-Крестьянской, 1, Бобруйской, 1, Ярославской, 10, Пугачёвской, 108 и Козловской, 37.

В Центральном районе был восстановлен участок дорожного покрытия по адресу Пархоменко, 27Б, на котором проводили работы по замене участка тепловой сети протяженностью 14 метров.





В Советском районе восстановлен и благоустроен проезд во дворе дома 19 по улице Туркменской.

Напомним, ранее специалисты уже обновили около 450 квадратных метров покрытия в разных районах Волгограда.