Общество

Жители Ольховского района угостили экоактивистов национальными блюдами

Общество 30.08.2024 13:02
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30.08.2024 13:02


В Ольховском районе Волгоградской области утром 30 августа стартовал финальный этап акции «Особенности национальной уборки». На территории села Гусевка по такому случаю развернули работу национальные подворья. Как сообщает ИА «Высота 102», местные жители, среди которых представители разных народностей, приготовили для участников акции  традиционные блюда – казахские баурсаки, азербайджанский плов, армянский шашлык, белорусские драники и взвар из дули, произрастающей в садах Ольховского района.


Напомним, что всероссийская экологическая акция стартовала в России в апреле текущего года и Волгоградская область принимает в ней самое активное участие. Сегодня финал акции одновременно проходит в Красноармейском и Дзержинском районах Волгограда, а также и в Ольховском. 


Участие в акции в Ольховском районе принимают сегодня и её непосредственные  организаторы из Национального фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас», и руководство облкомприроды, и председатель комитета облдумы по охране окружающей среды и природопользованию, председатель Экосовета Ирина Соловьева, а также волонтеры и местные жители.


Любой желающий на подготовленной  фотозоне мог перевоплотиться в героя картины Кузьма Петрова-Водкина "Купание красного коня".


Далее участники экоакции отправились на берег Иловли - неподалеку от этого места и было написано больше ста лет назад то самое полотно, которое принесло живописцу и графику Петрову-Водкину мировую известность. Там активисты устроили субботник, очистив берег реки от мусора.


 

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