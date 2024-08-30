Общество

Четкую границу проведут между Волгоградской и Саратовской областями

Общество 30.08.2024 12:18
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30.08.2024 12:18


Процедуру установления границы между Волгоградской и Саратовской областями запустили в Камышинском районе Волгоградского региона. Как сообщает ИА «СарИнформ», в настоящее время уже подготовлен соответствующий законопроект. 

– Накануне депутаты рассмотрели этот вопрос на заседании, – передает издание. – Проект закона согласован.  

Уточняется, что профильными органами Волгоградской области было проведено картографическое обследование границ муниципалитетов, которые находятся рядом с Саратовской областью. В числе населенных пунктов в Волгоградской области, граничащих с Саратовской? Семёновское, Усть-Грязнухинское, Воднобуерачное сельские поселения. Как было отмечено в ходе заседания, границы волгоградских поселений при этом изменений не претерпели.

Фото: Камышинская районная дума 

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