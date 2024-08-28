Общество

Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП под Волгоградом

Общество 28.08.2024 12:37
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28.08.2024 12:37


Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельной аварии в Новониколаевском районе Волгоградской области, произошедшей накануне ночью, в которой погибли два человека и шестеро обратились к врачам. 

В региональном комитете здравоохранения в ответ на запрос информагентства пояснили, что всех пострадавших доставили в Урюпинскую ЦРБ. 

— В травматологическом отделении находится 43-летняя женщина, в реанимации остается 34-летняя пациентка,  также в реанимационном отделении находится 39-летний мужчина, в хирургическом отделении получает медпомощь 21-летний мужчина и трехлетняя девочка помещена в  травматологическое отделение. Врачи оценивают состояние всех пострадавших как стабильное, — добавили в облздраве. 

Напомним, по сведениям облпрокуратуры, авария произошла на 671-м километре трассы Р-22 «Каспий» в  19.30. Следовавший в сторону Волгограда автомобиль Kia Ceed столкнулся с иномаркой Volkswagen Jetta, двигавшейся навстречу. Областной главк МВД опубликовал видео с места дорожного происшествия, в которое попали водители из Ростова-на-Дону и Калмыкии.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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