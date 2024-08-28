Общество

В Волгограде построят еще один амфитеатр

Общество 28.08.2024 09:38
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28.08.2024 09:38


Архитекторы Центра «ВЯЗ» разработали концепцию благоустройства общественного пространства рядом с храмом Казанской иконы Божией Матери. Как рассказали V102.RU в учреждении, благоустройство ул. Кузнецкой запланировано в границах ул. Новоузенская, Липецкая и площади возле Казанского собора. 
Архитекторы решили обыграть пологий рельеф местности и организовать на территории небольшой амфитеатр. Правда, он будет гораздо меньше своего собрата с Центральной набережной, да и соорудят его не из бетона, а в виде деревянной конструкции, врезанной в склон. Жители Ворошиловского района смогут наслаждаться уютными прогулками за чтением книг на лестнице амфитеатра. Также на этом месте появится прогулочная терраса.
Вдоль ул. Кузнецкой архитекторы предлагают расположить беседки, где можно будет  играть в настольные игры.
Также вдоль новой прогулочной территории будет установлено дополнительное освещение, современные мафы, уложена брусчатка. Там же с противоположной части от ул. Кузнецкой разместятся детская игровая площадка и зона для активного отдыха и спорта.
К слову, на этой территории проходит линия электропередач, и специалисты Центра «ВЯЗ» предлагают оборудовать вышки архитектурно-художественной подсветкой, стилизованной под различных персонажей. Это поможет разнообразить промышленный вид объекта.
Фото Центра «ВЯЗ» 

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