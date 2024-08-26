Общество

Городу Волгоградской области выделят 51 млн для снятия режима повышенной готовности

Общество 26.08.2024 18:59
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26.08.2024 18:59


Городское поселение Петров Вал Камышинского района получит 51,7 млн рублей из резервного фонда Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа регионального комитета ЖКХ, это связано с введением с 26 июля на территории Петров Вала режима повышенной готовности и установления местного уровня реагирования в связи с критическим состоянием водоснабжения и угрозы срыва начала отопительного сезона 2024-2025 годов. 
В этот же день администрация Камышинского муниципального района Волгоградской области направила в адрес губернатора Волгоградской области ходатайство о выделении средств из резервного фонда в размере 51 700 тыс. рублей на финансирование мероприятий по проведению ремонта и восстановительных работ, не связанных с чрезвычайными ситуациями. Оснований для отказа в выделении средств из резервного фонда комитетом не установил, в связи с чем орган исполнительной власти одобрил пакет помощи городскому поселению. 
Между тем, в администрации Камышинского района V102.RU пояснили, что выделенные средства пойдут на синхронизацию работы станций подъема воды, которые были построены в 2022 году в городе по федеральной программе «Чистая вода». В процессе эксплуатации оборудования появилась необходимость наладить работу скважин, насосного оборудования, а также отрегулировать автоматику, электроснабжение. 
Фото администрации Камышинского района VK.com

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