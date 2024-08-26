Происшествия

Под Волгоградом обломки БПЛА повредили зернохранилище и жилой дом

Происшествия 26.08.2024 10:31
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26.08.2024 10:31


26 августа в Еланском районе Волгоградской области силами ПВО были сбиты два беспилотника. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, обломками летательных аппаратов оказались повреждены ангар зернохранилища на территории одного из местных сельхозпредприятий, а также находящийся поблизости деревянный жилой дом. Последствия удара местные жители засняли на видео.


Судя по кадрам, железный ангар получил серьёзные повреждения. Свод на всём протяжении посечён осколками. Кроме того, в середине ангара, куда пришёлся основной удар, железные листы оказались разворочены, и образовался разрыв диаметром несколько метров.

В свою очередь, у частного жилого дома выбиты оказались оконные блоки и посечено осколками кровельное покрытие.

Напомним, ранее сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки на регион беспилотников ВСУ. Налёт произошёл ранним утром. БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны на территории Еланского района. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me

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