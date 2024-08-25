Врачи озвучили состояние разбившейся молодежи в ДТП под Волгоградом

Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП на пятом километре от подъезда к дороге Михайловка — Серафимович — Суровикино — хутор Добринский в Волгоградской области.
— В Суровикинской ЦРБ находится 18-летний пациент. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. В больницу № 7 переведен 17-летний пострадавший, состояние стабильное, — прокомментировали V102.RU в региональном комитете здравоохранения.
Напомним, по предварительным данным полиции, водитель не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление и наехал на опору ЛЭП.
Скриншот: видео ГУ МВД России по Волгоградской области