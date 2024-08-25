Оступившийся на крыше волгоградец погиб из-за случайного удара током

В Урюпинском районе Волгоградской области во дворе частного дома нашли тело мужчины со следами электротравмы, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Накануне вечером, поднимаясь на крышу по строительным «лесам», хозяин домовладения оступился и чтобы удержаться схватил высоковольтный провод, — рассказал источник. — Разряд оказался смертельным. Пострадавший упал с высоты и скончался до приезда скорой.

Как стало известно журналистам информагентства, трагедия произошла в доме по улице Малая Песчаная, 15. Погибшему было всего 44 года.

В региональном СУ СКР факт происшествия подтвердили, пояснив, что организована процессуальная проверка.

Напомним, в Волгоградской области оборвавшийся провод ЛЭП убил водителя грузовика.

Фото: архив ИА «Высота 102»