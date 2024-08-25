«Несут инфекцию и едят вашу еду»: в дома волгоградцев потянулись грызуны и летучие мыши





Мысли о приближающейся осени не дают покоя многим волгоградцам. И если у жителей города есть время на ностальгию и легкую меланхолию, животные и насекомые вынуждены без промедлений готовиться к похолоданию. Готовиться со всей основательностью. Сбиваться в стаи, искать новые убежища и остервенело «огрызаться» при встрече с нежеланными гостями. Кому из них по силам отравить последние летние деньки горожан, спросили у известного биолога Николая Онистратенко.





Почуяв вечернюю свежесть и вполне приличное снижение температуры по ночам, животные начали поиски «зимних квартир». Идеальным укрытием для многих из них стали как частные дома с их чердаками и подвалами, так и квартиры.





— Как ни печально это осознавать, сезон близится к завершению. Лето, которого мы так ждали, пролетело мгновенно. За окнами — август, и животные, чувствуя этот ритм, стремятся подготовиться к зимовке, — комментирует доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. — Многие из них ищут себе удобные убежища, и часто такими убежищами становятся наши дома, чердаки, подвалы. Одними из тех, кто потихоньку переселяются с улиц в «зимние квартиры», становятся грызуны. Они-то и портят вещи, дерут стены и подъедают наши продукты. Кстати, такие «соседи» нередко приносят в дом заразу — туляремию, лишай, чуму и даже бешенство.





Отнюдь не радостным будет знакомство и с другими «постояльцами», обживающими полудикие чердаки. Речь, конечно же, о летучих мышах.





— Летучие мыши уже сейчас собираются под крышами. Многие горожане при встрече с ними впадают в панику, кричат, размахивают руками. Однако, на мой взгляд, такая реакция часто необоснованна и связана лишь с резким испугом и брезгливостью, — рассуждает Николай Онистратенко. — Не стоит забывать, что летучие мыши при контакте могут «поделиться» паразитическими насекомыми и заразить опасными болезнями, в том числе смертельным бешенством. При такой вероятности я советую проявлять разумную осторожность, без надобности не лезть на чердак и уж тем более не хватать рыжего пушистика с кожаными крыльями. Оставьте его в покое — сейчас он каждую ночь будет на лету ловить назойливых насекомых, а с приходом холодов уйдет в сон до весны.





В «растрепанных чувствах» последние летние дни проживают и насекомые. Оставшись без сочного нектара, оголодавшие пчёлы начинают сбиваться в стаи и ютиться в укромных уголках. Впрочем, вероятность встречи с роем от этого вовсе не сводится к нулю.





— Многие общественные насекомые сбиваются в плотные рои и сокращают свои вылазки, что неудивительно с учётом завершения сезона массового цветения, — объясняет специалист. — Риск встретить пчелиный рой или семейство ос в это время значительно возрастает. А прогулка по лесу, фотосессия на трухлявом пенечке или поиск грибов вполне могут обернуться тесным контактом с разъяренными шершнями. Налет здоровенных полосатых-волосатых бруталов рискует отправить на больничную койку не только аллергика, но и вполне здорового крепкого человека. И все же, несмотря на новые опасности, нужно наслаждаться моментом. Конец лета и приближающаяся золотая осень, на мой взгляд, — волшебное время, которое так жаль тратить на ненужные страхи и переживания.





Автор: Виктория Чумакова





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»