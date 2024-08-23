



23 августа состоялся телефонный разговор между министрами МВД России и Таджикистана. Как сообщает ИА «Высота 102», главной темой переговоров Владимира Колокольцева и Рамазона Хамро стало ЧП с захватом экстремистами заложников в исправительной колонии на территории Волгоградской области.

- В ходе беседы стороны договорились о скорейшем принятии необходимых мер солидарности для выявления и поимки других членов террористической организации, совершивших данное преступление, и проведения совместных оперативно-следственных действий, — говорится в официальном сообщении пресс-службы МВД Таджикистана.

Напомним, 23 августа во второй половине дня на территории исправительной колонии №19 во время заседания дисциплинарной комиссии несколько заключённых совершили нападение на сотрудников ФСИН. Преступники были оперативно блокированы, однако успели взять в заложники нескольких сотрудников колонии. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Вызволять заложников пришлось спецподразделениям.

Фото из архива ИА «Высота 102»