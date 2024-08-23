Двоих пострадавших сотрудников ИК-19 экстренно доставили в Волгоград

Часть пострадавших в ходе вооруженного захвата ИК-19 сотрудников УФСИН доставили санавиацией в Волгоград из Суровикинской ЦРБ, сообщает V102.RU со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

— Число пострадавших результате ЧП и доставленных в медучреждение сотрудников УФСИН возросло до пяти. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти последнего доставленного пострадавшего не удалось. Четверым пострадавшим сотрудникам колонии продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь, — прокомментировали информагентству в облздраве.

Уточняется, что двое пациентов остаются в Суровикинской ЦРБ. Местную команду медиков усилили дополнительными профильными специалистами.

— Двое доставлены в опорные медучреждения Волгограда: областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи № 25. В Суровикино на дежурстве остается второй борт санавиации с реаниматологом, — добавили в профильном комитете.

Напомним, спецназ ликвидировал захвативших ИК-19 заключенных. Радикалы в ходе бунта убили четверых сотрудников ФСИН. Бочаров пообещал помощь семьям погибших в ИК-19 сотрудников УФСИН.

Фото: архив ИА «Высота 102»