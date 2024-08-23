Волгоградский муфтий отказался от переговоров с захватчиками в ИК-19





Волгоградский муфтий Бата Кифах Мохамад отказался от переговоров с террористами, захватившими сотрудников ИК-19 в Волгоградской области. В частности, в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102», выезжать в Суровикинский район он не планирует.

– В настоящее время я занят делами и ехать никуда не планирую, – заявил муфтий. – И ничего конкретного сказать не могу.

РИА Новости он также заявил, что не видит необходимости вести беседы с преступниками.

– Не вижу смысла добрым словом уговаривать их, – был короток муфтий.



В настоящее время в Суровикинской ЦРБ спасают жизни четверым сотрудникам ИК-19, пострадавшим во время захвата. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Волгоградской области призвал жителей воздержаться от межнациональной розни на фоне происходящего и доверять лишь проверенной информации из официальных источник.

На данный момент ситуацию комментировали лишь ФСИН России, подтвердив факт захвата сотрудников, ив СК России, сообщив о возбуждении уголовного дела.