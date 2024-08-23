Путин начал заседание Совбеза с обсуждения захвата заложников в ИК-19





23 августа под председательством президента Владимира Путина состоялось очередное заседание Совета безопасности России. Как сообщает ИА «Высота 102», во время своего выступления глава государства рассказал о докладе главы ФСИН по ситуации с захватом заложников радикалами на территории исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области.







— Начальник ФСИН доложил мне по ситуации в одной из исправительных колоний на территории Волгоградской области. В этой связи хочется послушать оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. Виктор Золотов вскоре также будет у меня, поделится своими оценками, а затем вернёмся к плановой повестке, — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, первые сообщения о ЧП в ИК-19 появились 23 августа во второй половине дня. По информации ФСИН России, во время бунта в колонии сотрудники исправительного учреждения были захвачены радикалами. Ряд сотрудников получил серьёзные увечья. Экстренные службы сообщают о госпитализации раненых в реанимацию Суровикинской ЦРБ.