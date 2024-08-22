Глава Калачевского района Роман Горбатый поделился последней информацией об обстановке в поселке Октябрьском после ночной атаки украинских беспилотников.

— Очаги возгорания, возникшие в результате падения обломков БПЛА на территории района, ликвидированы. На месте работает следственно-оперативная группа совместно со специальными техническими пожарными службами. Жертв нет, — уточнил чиновник.

По его словам, эвакуация не проводили из-за отсутствия необходимости. Выполнено обследование объектов социальной сферы, выявлены повреждения окон в двух учебных заведениях.

— При администрации Советского сельского поселения работает комиссия. Проведена рабочая встреча со старшими МКД, жители оповещены о необходимости обращения в комиссию при обнаружении повреждений жилья. При поступлении обращения для принятия решения об оказании помощи проводится комиссионное обследование, — добавил Горбатый.

Напомним, ранее в Калачевском районе открыли бомбоубежища из-за атаки БПЛА. В МО РФ сообщили, что в сторону военного аэродрома были запущены 13 беспилотников.

Фото: архив ИА «Высота 102»