Вандалы распотрошили розарий в сквере на 7-ой Гвардейской





В Центральном районе Волгограда в сквере на 7-ой Гвардейской неизвестные вырвали недавно высаженные розы. По данным горадмина, вандалы нагрянули в обновляемый сквер.

- До открытия сквера сотрудники подрядной организации произведут подсадку необходимого количества цветов, также принято решение включить в сквере систему видеонаблюдения в ближайшие дни, не дожидаясь сдачи объекта, - сообщили в администрации Волгограда.

Напомним, проект сквера «Мы вместе!» на 7-ой Гвардейской был утвержден с подачи молодежи в 2023 году на фестивале #ТриЧетыре. Обустройство стартовало в прошлом году и было разбито на несколько этапов.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU