Воздушную зону над аэропортом Волгограда временно закрыли

Небо над аэропортом Волгограда временно закрыли из-за угрозы беспилотников. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на собственные источники.

Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта.

- Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут узнать на сайте международного аэропорта Волгограда, - пояснили в организации.

Согласно данным онлайн-табло, в настоящее время задерживаются два рейса на вылет в Москву. Посадка двух самолетов из Москвы, которые по расписанию должны приземлиться в 3:35 и 9:30, также задерживается.

Напомним, что сегодня в Калачевском районе Волгоградской области была отражена атака украинских БПЛА на аэродром. Губернатор сообщил, что большая часть беспилотников уничтожена.

