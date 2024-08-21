РКН связал сбой в работе Telegram с DDoS-атакой на операторов связи





Сбой работы интернет-сервисов, в том числе и Telegram, в России может быть связан с DDoS-атакой на операторов связи. Об этом днем 21 августа сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве также пояснили, что атаку удалось оперативно подавить – на данный момент все сервисы работают в штатном режиме.

– 21 августа с 14:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 МСК атака отражена, сервисы работают в обычном режиме, – говорится в официальном сообщении РКН.

Напомним, ранее пользователи сообщили о проблемах в работе мессенджера Telegram, а также целого ряда других сервисов.