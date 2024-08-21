Жители Волгограда и области сегодня, 21 августа, сообщают о перебоях в работе мессенджера Telegram.

— Не грузит ничего версия на ПК. У некоторых уже и на телефоне все «отвалилось». Съездил Дуров в Азербайджан, — рассуждают пользователи.

По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сбои в работе сервиса обмена сообщениями фиксируются с 14.00. Больше всего жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга, Абакана, Новосибирска и Екатеринбурга.

Напомним, ранее Telegram-канал Baza сообщал со ссылкой на собственный источник, что президент РФ Путин, который на днях посетил Азербайджан для участия в переговорах с президентом Ильхамом Алиевым, получил предложение о встрече с основателем Telegram Павлом Дуровым, который в эти же даты прибыл в столицу республики для проведения ряда рабочих встреч.

UPD: Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования также фиксирует значительные сбои в работе WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Ростелекома. Пользователи сообщают, что с ПК невозможно открыть сайт «Википедии».

Фото: архив ИА «Высота 102»

