Волгоградские блогеры активно обживают альтернативные видеоплатформы YouTube





На фоне замедления видеохостинга YouTube все большую популярность набирают альтернативные площадки. Как сообщает ИА «Высота 102», с начала года по количеству загруженного контента на платформу NUUM Волгоград занял второе место, уступив только Москве.

Около 180 тысяч видеороликов было опубликовано региональными блогерами на платформе NUUM. Чаще всего жители региона загружали на платформу кино и анимацию (39%), сериалы (17%) и контент на тему юмора и развлечений (16%). За счет этого платформа привлекла более 170 000 волгоградских пользователей, которые хоть раз заходили на платформу и смотрели контент на ней.

В топ-5 самых активных городов по количеству загруженного контента следом за Москвой и Волгоградом также вошли Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород. При этом Волгоград выпал из списка лидеров по общему количеству пользователей, уступив место Ростову-на-Дону и Екатеринбургу.

В числе популярных отечественных видеоплатформ также Rutube и VK Video.

Фото: Светлана Хурматулина