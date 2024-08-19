Волгоградцев предупредили о фальшивой молочке из Крыма

Общество 19.08.2024 16:26
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19.08.2024 16:26
Волгоградский РПН проинформировали о возможном появлении в торговых точках региона фальшивой молочной продукции из Крыма. Как рассказали V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, соответствующее сообщение ведомство получило от своих коллег из этой республики. «Призраком» признано предприятие ООО «Мосальский молокозавод», якобы расположенное в Ялте. Однако на самом деле по указанному адресу оно не существует.
По данному факту Межрегиональным Управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю направлена информация в Министерство внутренних дел по Республике Крым.
Гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае выявления в реализации продукции, выработанной несуществующим предприятием, необходимо сообщить об этом в региональный Роспотребнадзор.
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