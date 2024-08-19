В Волгограде простились с бойцом СВО с позывным «Пламя»

В Волгограде проводили в последний путь погибшего в зоне СВО Дениса Пикулева с позывным «Пламя», сообщает V102.RU.

— Денис погиб при разгрузке гуманитарной помощи. Сначала прилетел дрон-разведчик, следом прилетел «Хаймарс» (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, — Прим. ред.). Погиб один Денис, трое бойцов 300, очень тяжелые, — рассказал в своем Telegram-канале волонтер Юрий Резаев.

— От нас будет возложено 40 алых, как пламя, роз…, — написал Юрий. — Волгоградцы, он стоял своей грудью за вас…

Напомним, боец СВО из Урюпинска погиб при эвакуации раненых в Курской области.

Фото и коллаж: «Георгий — строки только о главном» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

