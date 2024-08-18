Облкомдортранс отсудил 71 млн рублей за обрушенный мост в Волгоградской области

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение о взыскании с грузоперевозчика многомиллионных убытков в связи с обрушением моста через реку Щелкан в Жирновском районе Волгоградской области, которое произошло четыре года назад, сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Напомним, что ЧП на указанном мосту произошло 28 мая 2020 года. Пролеты мостового перехода рухнули во время движения по нему грузовика с прицепом. Тогда сообщалось, что КАМАЗ был перегружен сельхозпродукцией. За рулем находился 50-летний житель Ставропольского края. В результате обрушения моста никто не пострадал.

В облкомдортрансе уточнили, что грузовик перевозил нут. Грузоперевозчик при переезде через мост грубо нарушил Правила движения тяжеловесного транспортного средства, проигнорировал временные ограничения движения транспортных средств на этом мосту, нарушил требования запрещающих дорожных знаков, ограничивающих максимальную массу транспортного средства и нагрузку на ось, что повлекло обрушение конструкций.

- Поскольку требование о возмещении материального вреда, причиненного имуществу Волгоградской области, было оставлено грузоперевозчиком без удовлетворения, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области был вынужден обратиться в суд с соответствующим иском, - пояснили в профильном ведомстве.

Арбитражными судами различных инстанций, в результате длительных разбирательств, с грузоперевозчика взысканы убытки в размере 71 319 187 рублей, а также государственная пошлина и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела.

Грузоперевозчиком из Ставропольского края, не согласившегося с таким решением, была подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Ранее принятое постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, который поддержал требования комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, оставлено без изменения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области