Жара до +37 возвращается в Волгоградскую область

Синоптики также не прогнозируют никаких осадков в ближайшие дни. Так что остается насладиться теплом уходящего лета.
Общество 17.08.2024 16:16
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17.08.2024 16:16
Синоптики также не прогнозируют никаких осадков в ближайшие дни. Так что остается насладиться теплом уходящего лета.
В Волгоградскую область возвращаются жаркие дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС, уже с завтрашнего дня, 18 августа, максимальные дневные температуры воздуха достигнут +33 градусов. А в последующие дни дневная жара будет усиливаться. Так, 19 августа ожидается уже до +35, а начало рабочей неделе ознаменуется +37 градусами.В Волгограде жарче всего будет в понедельник – до +35. В то же время и ночи в регионе будут теплее, чем в последние дни. Если сегодня ночью в области в темное время суток будет не более +16 градусов, то уже через пару дней ночные температуры поднимутся до +20.
Синоптики также не прогнозируют никаких осадков в ближайшие дни. Так что остается насладиться теплом уходящего лета.
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