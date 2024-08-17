Жара до +37 возвращается в Волгоградскую область





В Волгоградскую область возвращаются жаркие дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС, уже с завтрашнего дня, 18 августа, максимальные дневные температуры воздуха достигнут +33 градусов. А в последующие дни дневная жара будет усиливаться. Так, 19 августа ожидается уже до +35, а начало рабочей неделе ознаменуется +37 градусами. В Волгоградскую область возвращаются жаркие дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС, уже с завтрашнего дня, 18 августа, максимальные дневные температуры воздуха достигнут +33 градусов. А в последующие дни дневная жара будет усиливаться. Так, 19 августа ожидается уже до +35, а начало рабочей неделе ознаменуется +37 градусами.

В Волгограде жарче всего будет в понедельник – до +35. В то же время и ночи в регионе будут теплее, чем в последние дни. Если сегодня ночью в области в темное время суток будет не более +16 градусов, то уже через пару дней ночные температуры поднимутся до +20.Синоптики также не прогнозируют никаких осадков в ближайшие дни. Так что остается насладиться теплом уходящего лета.