



В Волгограде прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении 35-летней женщины и её двух 38-летних знакомых. Как сообщает ИА «Высота 102», минувшей весной обвиняемые учинили разбойное нападение на частный жилой дом.

- 16 марта 2024 года фигуранты уголовного дела прибыли на дачу к бывшему супругу обвиняемой. Проникнув в жилище, они с использованием пневматического пистолета, топора, кухонного ножа и иных предметов, используемых в качестве оружия, причинили потерпевшим телесные повреждения различной степени тяжести, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Нападавшие пытались заставить хозяина дома и его сожительницу передать им квадроцикл стоимостью 600 тыс. рублей, а также ещё порядка 300 тыс. наличными.

Мужчина отказался идти на какие-либо соглашения с преступниками, из-за чего бывшая жена всадила новой спутнице супруга пулю в глаз. От гибели пострадавшую спасло лишь только то, что в руках у нападавшей оказался травмирующий пистолет.

Не достигнув целей, налетчики забрали у хозяев телефоны и, украв акустическую колонку, поспешили удалиться.

Вскоре после произошедшего все нападавшие были установлены и задержаны сотрудниками полиции.

Отметим, точку в этом деле предстоит поставить Советскому районному суду города Волгограда. По информации прокуратуры, за разбойное нападение обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы.