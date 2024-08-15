В Волгограде в ДТП с такси насмерть разбился байкер





Вечером 15 августа смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, на месте ДТП в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции.





Как уточнили в полиции, трагедия произошла на пересечении улиц Репина и 39-ой Гвардейской.

По предварительным данным мотоциклист на скорости врезался в совершавшее поворот такси. От сильнейшего удара байкер скончался на месте происшествия.

– Устанавливаются все обстоятельства происшествия, – сообщают в региональном главке.

Видео и скриншот: Жесть Волгограда / Telegram