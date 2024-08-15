Общество

Золотой фонд музея Волгограда пополнился артефактами раннесарматской культуры

Общество 15.08.2024 17:42
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15.08.2024 17:42


Артефакты из захоронений, обнаруженных археологами во время раскопок на территории Октябрьского района, предстанут перед жителями и гостями Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, новую экспозицию «Дороже золота…» подготовили ко Дню археолога в краеведческом музее. Посетители смогут увидеть на выставке кувшины, бронзовые котлы, наконечники стрел, ножи, мечи и кинжалы раннесарматской культуры. 


В Октябрьском районе еще в середине 20 века были обнаружены первые 60 погребальных курганов. Раскопки древних реликвий продолжаются и по сей день. Так, в 2022 году в этом районе Волгоградской области были раскопаны два кургана с предметами быта сарматов. После многолетних исследований ученые предположили, что в конце I в. до н. э. - начале I в. н. э в междуречье Волги и Дона шла борьба за контроль над важной для кочевников транзитной зоной.


Артефактами II-I вв. до н.э пополнил фонд областного музея археолог и доцент кафедры истории и международных отношений ВолГУ Валерий Клепиков. Новые экспонаты доступны с 15 августа для всех посетителей музея.

Фото сайта администрации Волгоградской области

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