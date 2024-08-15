В Волжском на видео попал момент столкновения легковушки с микроавтобусом





15 августа в Волжском утро началось с ДТП у средней школы № 1 имени Ф. Г. Логинова. Как сообщает ИА «Высота 102», легковой автомобиль на полной скорости врезался в микроавтобус. Столкновение произошло на перекрёстке ул. 19 Партсъезда с ул. Комсомольской и попало в объективы камер уличного видеонаблюдения.

Судя по опубликованным кадрам, водитель легковушки пытался проскочить перекрёсток, однако не рассчитал, что идущий впереди параллельным курсом автомобиль попытается повернуть налево.

В итоге от сильнейшего удара микроавтобус развернуло на 180 градусов. При этом наиболее серьёзные повреждения получил именно легковой автомобиль. У машины оказался смят капот. Примечательно, что после столкновения водитель легковушки не смог или не стал нажимать на тормоз. Машина по инерции продолжила движение далее по дороге, в итоге выкатившись за пределы обзора видеокамеры.

Фото и видео: POWERNET